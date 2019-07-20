Kadının o görüntülerini kaydetti... İsyan etmemek elde değil!

Bayat ilçesinde bir kadın boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalıştı. Köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren kadının o anları komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, köpekleri döven ve hiç müdahale etmeden kayıt yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Her iki köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.