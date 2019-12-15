Kadınlar daha ‘gönüllü’

Farklı kurumlarda gönüllülük yapan bin 16 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre; gönüllülerin yüzde 68’i kadın, yüzde 33’ü 15-24 yaş arasında, yüzde 11 ise 60 yaş üstü. Gönüllüler çalıştıkları kurumlarda ortalama beş yıldır çalışıyor. Öğrencilere ortalama gönüllülük süresi 16 ayken, çalışanlarda 53, emeklilerdeyse 85 aya kadar yükseliyor. Gönüllülerin yarısı çalıştıkları kurumda haftada 3-4 saatten daha az vakit harcarken, çalışma günlerinin hem hafta sonu hem de hafta içi günlere yayıldığı gözlemlenmiş. Öte yandan, gönüllülerin yüzde 60’ının çalışma saatlerinin 09.00-18.00 arası olması, gönüllülük faaliyetinin kurumlaşmış olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabiliyor.



En çok eğitim



Çalışmalara bakıldığında ise, gönüllülerin yüzde 56’sı çalıştıkları kurumlarda eğitim vermek, yüzde 51’i organizasyonlarda yer almak, yüzde 35’i kampanya organizasyonlarına ve tanıtımlarına yardım etmek gibi konularda çalışıyor. Raporlama yapmak ya da diğer kurumlarla ilişki kurmak gibi faaliyetleri yerine getiren gönüllülerin oranı yaklaşık dörtte bir.



Gönüllülerin yüzde 34’ü, çalıştıkları kurumla tanıdıkları aracılığıyla ilişki kurmuş. İnternet ve medya aracılığıyla ilişki kuranların oranı oldukça düşük. Gönüllüler çalıştıkları kurumu hedef kitlesi ve çalışma alanlarına görü seçiyor. Yine kurumsal bir yapı olması ve toplumda tanınırlık da önemli kriterler arasında.

Gönüllülerin yüzde 85’i çalıştıkları kurumda bilgi, beceri ve yeteneklerini kullandıklarını düşünürken, kapasitelerinin kullanılmadığını düşünen gönüllülerin en büyük şikayetleri kendilerine danışılmaması ve gönüllünün yeterince tanınmaması. Gönüllülerin büyük çoğunluğu üzerlerine aldıkları görevleri tamamladıklarını söylerken, en büyük sorun zamansızlık.



Psikolojik rahatsızlık yaşayanları var...



Gönüllülerin yüzde 20’si gönüllülük yaparken psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını söylerken, “meslek hastalığı” yaşayanların ve herhangi bir iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 4, gönüllülerin yüzde 13’ü ise yaptıkları gönüllülük faaliyetlerinin iş kazası ya da meslek hastalığı riski taşıdığını düşünüyor.