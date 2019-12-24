Kadınlar renk uyumu ve şıklığa, erkekler teknoloji ve kumandaya bakıyor!

Dünya genelinde 120 binin üzerinde ürün seçeneğiyle faaliyet gösteren Häfele, bugün mobilya ve kapı aksesuarlarında en önemli şirketlerin başında geliyor. Mutfak, banyo, mobilya, kapı üreticileri ile konut ve kamu projelerinin ana tedarikçisi olarak anılan şirket, son olarak geliştirdiği Häfele Concept ile evleri dönüştürmeyi ve daha işlevsel bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor.

Farklılaşan tercihlerle eski lüks yeni standart oldu

Konut sektöründe yaşanan değişimle beraber potansiyel alıcıların tercihleri de farklılaşmaya başladı. Günümüzde artık, küçük dokunuşlar, modern donanımlar ve hayatı kolaylaştıran aksesuarlar ev almayı planlayanlar için öncelikli hale geldi. Tüketici, zamanının çoğunu geçireceği evinde hayatına direkt olarak dokunan ürünleri aramaya başladı. Farklılaşan tercihlerle eski lüks, konutta yeni standarda dönüştü.

Häfele Concept ile konfor algısını ilk günden ev sahiplerine yaşatmaya başladıklarını ve tüketicilerin yaşamsal ihtiyaçlarından yola çıkarak ürün geliştirdiklerini belirten Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Evleri küçük dokunuşlarla, akıllı, kullanışlı ve şık hale getiriyoruz. Aslında baktığınızda hayatın içinde küçük gözüken ancak, can sıkan sorunları pratik bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Banyo aynalarının buğu yapmasını önleyen çözümlerle konforu bir standart haline getiriyoruz.

Mobilyalara entegre ettiğimiz aydınlatma ve ses çözümleriyle hem ihtiyaç gideriyor hem de mekâna şıklık katıyoruz. Aydınlatmayı ve ses sistemlerini mobilyanın dördüncü boyutu olarak görüyoruz. Bir kumanda sayesinde mutfak mobilyalarındaki aydınlatmayı farklı senaryolar şeklinde tasarlayabiliyoruz. Kullanıcı yemek yaptığı zaman beyaz ve güçlü ışıkla, yemek yediği zaman daha gün ışığı tonlarda orta güçte bir ışıkla ve dinlendiği zaman mum ışığına benzer sarı ışıkla farklı senaryolar oluşturup bir tuşla bunlar arasında seçim yapabiliyor.

Dar bir alana 50 çift ayakkabı sığdırırken, dönebilmesi sayesinde aradığınız ayakkabıyı kolayca bulmanızı sağlayan aksesuarlar geliştirdik. Bugün artık ev almak isteyenler fayansın veya mermerin kalitesine bakmaktansa evin hayatlarını kolaylaştıracak donanımlara sahip olmasını istiyorlar. Biz de son kullanıcıya devrimsel ve hayata değen çözümlerle gidiyoruz” diyor.



“Kadının önem verdiği konular renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık”

Ev alıcılarının yüksek beklentileri ve daha seçici hale gelmesiyle beraber evin içinde kullanılan ve ihtiyaçlara cevap veren çözüm çeşitliliği de giderek önem kazanıyor. Evin içinde kullanılan kapı kolundan kiler sistemine aynı renkte olmasının bir uyum yaratarak özellikle kadınların seçimlerinde belirleyici olduğunu, erkeklerin ise nokta atışı yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Uytun, şöyle diyor: “Aile olarak bir konut almak isteyen veya konutunu yenilemek isteyen kullanıcıların arasında en belirleyici kişi kadın. Kadının en çok önem verdiği konular ise renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık. Bizim 11 farklı renkte oluşturduğumuz aksesuar ürün aileleri kadınların renk uyumuna dair beklentilerini karşılıyor.

Bununla birlikte yapılan çalışmalar bel ağrısı çekenlerin büyük kısmının kadın olduğunu gösteriyor. Bizim amacımız mekanlarda ergonomi ve kullanım kolaylığını artırmak. Örneğin, bel seviyesinin altındaki tüm dolapları dışarıya çekilebilir hale getiriyoruz ya da kör köşeler için bir dokunuşla dışarıya çekilebilen kiler sistemlerimiz var. Özetle, Häfele ile tasarlanan evlerde kimse dolabı açmak için iki büklüm olmuyor.

Erkekler ise istekleri konusunda çok netler. Genelde görmek istedikleri şeyler, dokunmatik ve kumandalı teknolojiler, gardırop içi aydınlatmalar, çorap ve kravat düzenleyici aksesuarlar… Artık çoraplarınızı ve kravatlarınızı düzgün şekilde ve fazla yer kaybetmeden koyabileceğiniz çekmeceler var, üstelik renkleri birbirinden dolap içi aydınlatmalar sayesinde kolaylıkla ayrıştırabiliyorsunuz.”

Konuta “ince ayar”

Türkiye’de konut sektörünün hızlı dönüşümü içinde satış argümanları da tamamıyla değişiyor. 2 yıllık bir Ar-Ge süreci sonrasında Türkiye’de geliştirilen Häfele Concept, konutun satış fiyatı üzerinden yüzde 2’lik ek bir yatırım maliyetiyle modern ve pratik yaşam alanları yaratırken, projeyle yenilenen evlerin değeri artıyor. Häfele Concept ile konuta tabiri caizse ince ayar çektiklerini söyleyen Uytun: “Evin satış fiyatına oranla bir dairede bizim çözümlerimizin maliyeti 7 bin liradan başlıyor. Müteahhitlerin bütçesine rahatlıkla sığıyoruz. Ama bu çözümler evin bir parçası haline geldikten sonra, evin değerine olan katkımız bunun kat be kat üzerinde.”

Türkiye’den dünyaya yayılıyor

Globalde yılda yaklaşık 2 milyon Euro Ar-Ge yatırımı yapan Alman Häfele Grubu’nda Türkiye, küresel Häfele zincirinin dünya çapındaki 37 bölgesel merkezi arasında büyüklük açısından beşinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Häfele ağı içinde aralarında Gürcistan, KKTC, Irak ve Suriye’nin bulunduğu 6 ülke Türkiye’ye bağlandı. Häfele olarak katma değerli ürün üreterek ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek verdiklerini işaret eden Uytun: “KOBİ’leri hem büyütüyoruz hem de küresel gücümüz sayesinde dünyaya açıyoruz. Türkiye’de 30’un üzerinde KOBİ bizim aracılığımızla uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz Häfele Concept de uluslararası alanda Hälefe Türkiye’nin yıldızını parlattı. Biz mobilya satmıyoruz ama mobilyanın detayını tasarlıyoruz. Yani akıllı çözümleri şık ve sürprizli üretiyoruz. Bir tezgâhınız var diyelim ana mutfakta, tezgâhın kenarını çekince kayıyor ve yemek masası haline dönüşüyor, işiniz bittiğinde tekrar kapatıyorsunuz. Ya da stüdyo daire içinde kullanılan açık mutfağınız var. Mutfağın tamamen kapanarak özel tasarım bir mobilya gibi görünmesini sağlıyoruz. Bu çözümleri bir sistem içerisinde hazır paket olarak sununca ilk bakışta küçük gibi görünebilecek ince detaylar konutun ana satış argümanı oluyor” diyor.