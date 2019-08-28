Kadınlara silah zoruyla... Tutuklandı!

Olay, dün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir evde fuhuş yaptırıldığı konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şikayetler doğrultusunda belirlenen evi takip altına aldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, fuhuş yaptırıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen İ.S. (49) isimli kadın ve K.U. (31) yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda İ.S.’nin fuhuş yapmak istemeyen kadınları tehdit ederken kullandığı 1 adet tabanca ele geçirildi. Fuhuş yaptırılan evin mühürlenmesi için idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan İ.S. ve K.U. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan İ.S. tutuklanırken, K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.