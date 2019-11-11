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11.11.2019 - 22:38 |

Kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 30 bin liralık soru gündem oldu. Peki Kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir?

Kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 30 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...

SORU

Kadınlarda 31 yıldır kırılamayan 100 metre rekoru kaç saniyedir Kim Milyoner Olmak İster



DOĞRU CEVAP: B- 10.49

Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandıVan'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.
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