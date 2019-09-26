Kadınların sesi terörü bitirecek

Aileler çocukları gelene kadar mücadelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtirken, yurdun dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden destek geldi. Memur Sen Ankara İl Kadın Komisyonu Başkanı Rahile Özdemir, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen STK üyesi kadınlar adına ortak basın açıklaması yaptı. Özdemir, “Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Duyduğumuz ‘yeter artık’ feryadına destek vermek hepimizin vicdani borcudur” dedi.

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt’teki sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, anneler için Yenişehir ilçesindeki Sümerpark’ta bir araya gelerek, “Hepimiz anneyiz, annelerleyiz” şeklinde slogan attı. Kadın temsilciler olarak, annelerin onurlu direnişine destek sunmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını ifade eden Kerime Kurt, “Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır” dedi. Kurt, “Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

‘İçimiz yanıyor’

Rize’de Memişağa Parkı’nda Diyarbakır anneleri için toplananlar arasında bulunan şehit annesi Raziye Telci de, “Hiç bir anne oğlunun dağda vurulmasını istemez. Bizim için ne gece var ne gündüz. Yağmur yağar aklına yavrun gelir. Acaba üşüyor mu ıslandı mı? Biz yandık hiç bir annenin yanmasını istemiyoruz” diye konuştu. Diyarbakırlı anneler de, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini belirten annelerden Bedriye Güneş, “Çocuklarına kavuşmaları için 5 vakit namaz kıldığımda dua ediyorum. Onlar henüz gençtir, yazıktır. İçim yanıyor” dedi.