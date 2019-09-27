Kadirova için soruşturma sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Olay yerindeki incelemede intihar . harici şüpheli bir durum müşahede edilmemiş, müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan notlar da soruşturma dosyasına eklenmiştir. Soruşturma savcılık tarafından sürdürülüyor" denildi. Genç kadının cenazesi otopsiden sonra ülkesine gönderildi. Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali "Kardeşimin kendini vuracak cesareti yoktu. Başına değil kalbinin biraz üstüne sıkılmış" iddiasında bulundu.