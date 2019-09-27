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27.09.2019 - 08:15 | | ANKARA Milliyet

Kadirova için soruşturma sürüyor

AK Parti İstanbul Milletvekili, emekli general Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın (23) milletvekilinin tabancasıyla intihar ettiği açıklandı.

Kadirova için soruşturma sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Olay yerindeki incelemede intihar . harici şüpheli bir durum müşahede edilmemiş, müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan notlar da soruşturma dosyasına eklenmiştir. Soruşturma savcılık tarafından sürdürülüyor" denildi. Genç kadının cenazesi otopsiden sonra ülkesine gönderildi. Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali "Kardeşimin kendini vuracak cesareti yoktu. Başına değil kalbinin biraz üstüne sıkılmış" iddiasında bulundu.

Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
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