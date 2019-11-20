GeÃ§tiÄŸimiz sene Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi'nde (ODTÃœ) kamyonetin kasa kapaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±larak baÅŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucu Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Ä°rem KÃ¼tÃ¼k hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Benzer bir Ã¶lÃ¼m dÃ¼n yine yaÅŸandÄ±! Ã‡ankÄ±rÄ±'da AyÅŸe DÃ¼men (66), seyir halindeki kamyonun kasasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k unutulan arka kapaÄŸÄ±nÄ±n Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AÃ‡IK KALAN KAMYONET KAPAÄžI BÄ°R CAN DAHA ALDI!Â

Kaza, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°smail Ãœ., yÃ¶netimindeki 19 AZZ 326 plakalÄ± kamyonetin kasasÄ±nÄ±n arka bÃ¶lÃ¼mde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doÄŸru aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan demir kapak, bu sÄ±rada yolda yÃ¼rÃ¼mekte olan Muhsin Balâ€™Ä±n kafasÄ±na hÄ±zla Ã§arptÄ±. Bal, Ã§arpmanÄ±n etkisiyle yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. BaÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonucu yaralanan Balâ€™a ilk mÃ¼dahalede bulunan Ã§evredekiler, durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.

KapaÄŸÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise yoluna devam etti. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Ãœniversitesi Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedavi altÄ±na alÄ±nan Bal'Ä±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. Kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KAZA ANI KAMERADA

Ã–te yandan kaza anÄ± da Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, seyir halindeki kamyonetin arkasÄ±nda bulunan kapaÄŸÄ±n yana doÄŸru hÄ±zla aÃ§Ä±lÄ±p, yolda yÃ¼rÃ¼yen Bal'Ä±n kafasÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ±, yere dÃ¼ÅŸen kiÅŸiye Ã§evredekilerin yardÄ±m ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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