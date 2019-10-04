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04.10.2019 - 17:42 | | İHA

Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Bir anda daldı

Çanakkale'nin merkez ilçesinde bir kafenin önünde motorsikleti ile duran kadın sürücü, yanlışlıkla gaza basınca kafenin camını kırarak müşterilerin arasına daldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Bir anda daldı

Kemalpaşa Mahallesi Molla Yakup sokakta meydana gelen olayda, kafenin önünde 17 ABD 095 plakalı motorsikleti ile duran kadın sürücü H.B., yanlışlıkla gaza basınca bir anda kafenin camını kırarak içeri girdi.

Kaza sonrası müşterilerden biri yaralanarak bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olay sonrası dükkanın içi cam kırıkları ile doldu.

Bölgedeki vatandaşlar, olayın çok ani bir şekilde geliştiğini ve manzarayı ilk gördüklerini çok şaşırdıklarını dile getirdiler.

Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı Bir anda daldı

 

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