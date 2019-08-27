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27.08.2019 - 12:08| DHA

Kağıt toplayan kardeşlerin bisiklet hayali konteynerden çıktı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali gerçekleşti. Gönüllüler tarafından çöp topladıkları konteynerdeki bisikleti gören kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. O anlar ise kayda alındı.

Kağıt toplayan kardeşlerin bisiklet hayali konteynerden çıktı

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler son olarak Yenişehir ilçesinde kağıt toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sağlayan 2 kardeşin bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

İki kardeşin bisiklet alabilmek için para biriktirdiğini öğrenen gönüllüler, aldıkları bisikleti çocukların her gün kağıt topladıkları konteynere bıraktı. Kardeşlerin bisikletle karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluk anlarını da cep telefonu kamerasına kaydetti.

 

 

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