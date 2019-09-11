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11.09.2019 - 02:34| İHA

Kağıthane'de gece yarısı hareketli dakikalar: 3 yaralı

Kağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı

Kağıthane'de gece yarısı hareketli dakikalar: 3 yaralı

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Kâğıthane’nin Harmantepe Mahallesi Demir Sokakta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı iki aile üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek aile gruplarının birbirlerine fiziksel şiddet uygulamaları ile devam etti.

Kavga sırasında aile üyesi olduğu belirtilen bir şahıs yanında bulundurduğu kurusıkı tabanca ile diğer aile grubundan olan bir kişiyi yaraladı. Kavga esnasında iki taraftan iki kişinin de vücudunun farklı yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Sokak içerisinde kavga gürültü ve silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kağıthanede gece yarısı hareketli dakikalar: 3 yaralı


Kulağından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebini araştırıyor. Kurusıkı silah ile bir kişiyi yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

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