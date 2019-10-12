Kahramanlara son görev

Barış Pınarı Harekat alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ahmet Topçu'nun cenazesi, dün akşam Ankara'ya getirildi. Vatani görevini yaptıktan sonra 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan şehit Ahmet Topçu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamıt Gül, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AĞABEYİNİN BERESİYLE KATILDI

Şehidin babası Fevzi, annesi Müslüme, kardeşi Mertcan ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu da ağabeyinin komando beresi ile katıldı. Törende, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında top arabasına konuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar, şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Topçu ile el ele tutuşarak cenazenin arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KONYALI ŞEHİDİ 20 BİN KİŞİ UĞURLADI

Bir yıllık Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a götürüldü. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Törene katılan baba Recep Mermer, taziyeleri kabul etti.

Geçen aralık ayında nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş, tabutu sarılıp ağladı. Kocabaş, ''Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim''dedi.





KIZ KARDEŞİ: 'POLİS OLACAĞIM, ÖCÜNÜ ALACAĞIM'

Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer de, polis olacağını ve ağabeyinin öcünü alacağını belirtti. Mermer, ''Gözümde bir damla yaş yok. Ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Polis olacağım, öcünü alacağım'' dedi.

Daha sonra kendileri için ayrılan yere oturan Fatma Zehra Mermer, diğer ağabeyi Veysel Mermer'in oğlu olan yeğeni Recep Talha'yı kucağına alıp, ''Yunuslar ölmez. Bir Yunus daha yetişiyor'' diyerek yeğenini gösterdi. Annesini Necla Mermer de elindeki oğlunun şapkasını sık sık öpüp, teröre tepki gösterip ağladı.

'BU SENİN DAMATLIĞIN'

Anne Necla Mermer, yerinden kalkıp tekrar oğlunun tabutuna sarıldı. Anne Mermer, oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını okşayarak, ''Bu senin damatlığın ''diyerek ağladı.

Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer'in cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi.



Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle'deki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Göksun Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN EŞİ: BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN

Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek, oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur ile birlikte tabuta sarılıp, dua etti. Eşinin fotoğrafını eline alan Gülseren Bebek, "Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün aşkım. Ben düğün yapıyorum sana aşkım. Sen benim onurumdun, aşkımdın. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun aşkım. Aşkım seninle onur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. Emanetlerin emanetimdir. Bu bizim düğünümüz kızım babanın düğünü. İkinci baharını yaşıyoruz kızım. Hoca gelmiş nikah kıyıyor. Allah'ım ne güzel günler yaşattın Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün sen" diye konuştu.

'AL BAYRAĞI DAMATLIK SANA YAPTIM AŞKIM'

Daha sonra oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur'a sarılan Gülseren Bebek, "Oğlum gururum. Benim askerim, benim koçum. Bu bayrak yarışı oğlum bu bayrağı sen alacaksın bu bizim bayrağımız. Düğün gününde ağlanmaz kızım. Bu bizim düğünümüz, bu bizim şerefimiz, madalyamız. Bize en büyük madalyayı bıraktın aşkım. Aşkım düğünün çok kalabalık aşkım. Damatlıklar giydirdim, al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR

Törende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.

Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİN

Şehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.