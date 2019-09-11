MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKahramanlık genlerinde var! Ömer Halisdemir'in yeğeni böyle can verdi
11.09.2019 - 09:38

Kahramanlık genlerinde var! Ömer Halisdemir'in yeğeni böyle can verdi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

Kahramanlık genlerinde var! Ömer Halisdemir'in yeğeni böyle can verdi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

DENİZE ATLADI

TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.

YENİ ASIR

    Köpeğe işkence yapan adam gözaltına alındı!İstanbul Maltepe'de bir şahıs evinde köpeği defalarca tekmeleyip kafasını yerleri vurdu. Hayvanseverlerin şikayet etmesiyle şahıs gözaltına alınırken köpeğe yapılan şiddet anları kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzincan’da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

    Erzincan’da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

    MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi

    MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi

    Oğlunun cesedini 2 ay sonra teslim aldı

    Oğlunun cesedini 2 ay sonra teslim aldı

    Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildi

    Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildi

    Sıradaki Haber