Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 yaşındaki bebek öldü, 16 yaralı var

Saim Demir idaresindeki Turgut Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüs, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 38'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Gül'ün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra minibüsteki öğrencilerin de bulunduğu 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.









2 YAŞINDAKİ MUHAMMET KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Muhammet Görkem Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.