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14.08.2019 - 13:53| AA

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana-Elazığ seferini yapan 63609 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nin Kahramanmaraş-Adana kara yoluna bağlanan hemzemin geçitte, demir yoluna kontrolsüz şekilde giren Mehmet Oğul yönetimindeki 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki aynı aileden Hüsne Oğul, Cennet Oğul, Serdar Oğul ve Merve Oğul yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

 

Kahramanmaraşta hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı

Kahramanmaraşta hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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