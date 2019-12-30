MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta karla mücadele
ABONE OL
30.12.2019 - 16:42 | | İHA

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesi Kaleboynu ve Kargaçayırı grup yollarında, Dulkadiroğlıu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi Yolu, Başdervişli-Elmacık Yolunda, Onikişubat ilçesi Çukurhisar, Kumarlı, Kaynar yollarında, Göksun ilçesinde Büyükçamurlu Grup Yolu Kınıkkoz Grup Yolu, Soğukpınar Yolu, Göynük Yolu’nda yaşanabilecek yol kapanmalarına karşı ekipler hazır bekliyor.

Şişli'de yolda yürüyenlerin üstüne bir anda üstüne ağaç devrildiŞişli'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ümraniye'de cam imalathanesinde patlama! 1 ölü 3 yaralı

Son dakika... Ümraniye'de cam imalathanesinde patlama! 1 ölü 3 yaralı

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber