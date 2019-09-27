MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKahreden detay ortaya çıktı! 3'ü de kardeşmiş
27.09.2019 - 23:47 | | DHA

Kahreden detay ortaya çıktı! 3'ü de kardeşmiş

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesine bağlı Gelişen Köyü yakınlarında şarampole yuvarlanan öğrenci servisi ile ilgili açıklama yaptı.

Kahreden detay ortaya çıktı! 3'ü de kardeşmiş

Açıklamada, kazada ölü sayının 3'e yekseldiği belirtilerek, "27.09.2019 günü İlimiz Derecik İlçesi Gelişen Köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı yapmış olduğu trafik kazasında 2 öğrencimiz ve 1 vatandaşımız olmak üzere 3 evladımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kahreden detay ortaya çıktı 3ü de kardeşmiş

KAZADA ÖLENLERİN  ÜÇÜ DE KARDEŞ

Şarampole yuvalanan öğrenci servisinde hayatını kaybeden 2'si öğrenci 3 kişinin de kardeş oldukları belirlendi. Kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan (14), 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye'nin (12) Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi olduğu, kazada ağır yaralanan ve sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Agit Tekin'in ise Lise 2'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ortaokul öğrencileri Zilan ve Sümeyye Tekin'in cenazeleri yapılan otopsinin ardından bugün akşam saatlerinde Gelişen Köyüne bağlı Toklu Mezrası'da toprağa verildi. Van'da YYÜ Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Agit Tekin'in cenazesinin ise yapılan otopsinin ardından yarın aynı mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Kazada yaralanan 3 öğrencinin tedavilerine ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kahreden detay ortaya çıktı! 3'ü de kardeşmiş

Kahreden detay ortaya çıktı! 3'ü de kardeşmiş

Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Sıradaki Haber