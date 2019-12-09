Olay, Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi Beyazel Sokak'ta saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 4 yaÅŸÄ±ndaki Suriyeli Hasan Dako, kreÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde servisle evinin bulunduÄŸu sokaÄŸa bÄ±rakÄ±ldÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine gÃ¶re, 34 LAY 202 plakalÄ± servisten inen Ã§ocuk, minibÃ¼sÃ¼n Ã¶n tarafÄ±ndan geÃ§ti. Bunu fark etmeyen servis ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n yoluna devam etmesi Ã¼zerine kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk, minibÃ¼sÃ¼n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SokaÄŸa gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Servis aracÄ±nÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve serviste gÃ¶revli bir kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun cesedi savcÄ±nÄ±n incelemelerinin ardÄ±ndan Ã¶zel bir hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

"Ã‡OCUK ELÄ°MÄ°ZDE BÃœYÃœDÃœ"

AynÄ± sokakta oturan Vedat Akbaba, "Kendi okul servisi zaten hostesin alÄ±p iÃ§eriye kadar getirmesi lazÄ±m aileye teslim etmesi lazÄ±m. Aileye teslim etmeden yolun ortasÄ±nda Ã§ocuÄŸu bÄ±rakÄ±yor. Ã‡ocuk da biraz aktif Ã§ocuktur arabanÄ±n Ã¶n tarafÄ±ndan geÃ§iyor. ÅžofÃ¶r de kÃ¶r noktasÄ± olduÄŸu iÃ§in arabanÄ±n altÄ±nda kalÄ±yor Ã§ocuk. Ã‡ocuÄŸu tanÄ±yoruz elimizde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ mahallemizin Ã§ocuÄŸuydu" diye konuÅŸtu.