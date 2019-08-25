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25.08.2019 - 11:34| İHA

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Kütahya'da bir otomobilin TIR'a arkadan çapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Edinilen bilgiye göre, İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki 07 DS 0707 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde Ahmet Çavdar idaresindeki 03 FY 722 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özcan ile Ebru Gümüşkanat olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahinde Özcan, Sedat, Aleyna ve Eylül Gümüşkanat ise ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılarMersin'de, hazırladıkları sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait 6 bin 330 dolar değerindeki 37 altın yüzüğü kargodan almaya çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
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