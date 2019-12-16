MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahreden kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
ABONE OL
16.12.2019 - 23:06 | | AA

Kahreden kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Siirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Kahreden kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kahreden kaza Yakınları sinir krizi geçirdi

Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kahreden kaza Yakınları sinir krizi geçirdi

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber