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01.10.2019 - 22:25 | | DHA

Kahreden olay! 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştılar ama...

Beşiktaş'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahreden olay! 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştılar ama...

Olay, Yahya Kemal Parkı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahreden olay 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştılar ama...

Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kahreden olay 45 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştılar ama...

 

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