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27.10.2019 - 22:10 | | DHA

Kahreden olay! Cebine bakan o notu gördü

Kütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde oğluma iyi bakın diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

Kahreden olay! Cebine bakan o notu gördü

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görevli 10 yıllık polis memuru Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesinde oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.nin cebinden oğluma iyi bakın yazılı not çıktı.

Kahreden olay Cebine bakan o notu gördü

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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