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17.11.2019 - 16:36 | | DHA

Kahvehanede silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında kahvede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahvehanede silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi’nde bulunan bir kahvede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi.

Kahvehanede silahlı kavga 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenemeyen 2 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

 

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