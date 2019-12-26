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26.12.2019 - 09:48 | | DHA

Kahvehaneye saldıran 2 firari yakalandı

Uşak'ta 5 yıl önce kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yargılandıkları davada hapis cezasına çaptırılan 2 firari yakalanıp, tutuklandı.

Kahvehaneye saldıran 2 firari yakalandı

Atatürk Mahallesi'nde, 2014 yılında bir kahvehaneye düzenlenen 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili haklarında açılan davada, 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından 14 yıl hapis cezası alan firari Fırat Ergül (40) ile İbrahim Akar (25), polisin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş’ta feci kaza kameradaBeşiktaş’ta cadde üzerinde “U” dönüşü yapan motosikletli kuryeye seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı.
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