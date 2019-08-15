15.08.2019 - 10:21| DHA
Kahvenin tuvaletinde kumar makinesi ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kahvede polis ekiplerince yapılan aramada; tuvalete konulan, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan ve H.D. tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen kahvede arama yaptı. Aramada, kahvenin tuvaletinde, klozetin üzerine konulmuş, yurda sokulması ve imalatı yasak olan kumar makinesi ele geçirildi. H.D. gözaltına alınırken, kumar makinesi ve içinde bulunan 399 adet 1 liralık madeni paraya el koyuldu. H.D., hakkında adli işlem yapılarak, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Saros'un su altı güzellikleri büyülüyorEdirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.