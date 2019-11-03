Kahveye ‘çifte risk’ değerlendirmesi

Vatandaşların kaçak kahveye ilişkin TBMM Dilekçe Komisyonu’na yaptıkları şikayet, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Meclis’e, “kahve raporu” gönderen bakanlık, kahve sevenleri rahatlattı. 25 Eylül 2019 tarihli raporda, depolama, üretim ve ambalajlama dahil her aşamada ilave edilen katkı maddelerinin insan sağlığı açısından bir endişeye yol açmayacak şekilde belirlendiği kaydedildi. Kahveye katkı maddelerinin ancak izin verilen limitler dahilinde ilave edilebildiği ve buna ilişkin kontrollerin, bakanlık tarafından düzenli periyotlarla alınan numunelerde yapılan analizlerle kontrol edildiği belirtildi. Gıda maddelerindeki katkı maddesinin limitine, “risk değerlendirmesine” göre karar verildiği vurgulanan raporda, kahve için iki ayrı risk değerlendirme süreci ve en kötü senaryo kurgusu yapıldığı ifade edildi. Raporda, şöyle denildi:

En kötü senaryo

“Risk değerlendirme sürecinde ilk olarak, bilimsel yayınlar ve toksikolojik çalışmalar incelenmekte ve maddenin gıdalarda kullanımının uygunluğu değerlendirilmekte. Uygunsuzluk söz konusu değilse, katkı maddesi gıdalara eklendiğinde o gıda gruplarını en yoğun düzeyde tüketen tüketicileri ve/veya en hassas tüketici gruplarını (örneğin; bebekler, çocuklar, hamileler, kronik hastalar ve yaşlılar...) göz önünde bulundurarak, en kötü senaryo kurgulanmakta. Bu senaryolarda, katkı maddesinin kullanımına izin verilen gıdalarda, hangi düzeydeki konsantrasyonunun insan sağlığı açısından bir endişeye yol açmadığı belirlenmekte ve limitler, bu hassasiyet ve ihtiyatlılık temelinde tesis edilmekte. Buna ek olarak, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişebileceği de göz önünde bulundurularak, gıdalarda kullanımına izin verilen katkı maddeleri, belirli dönemlerde tekrar risk değerlendirmesine tabi tutulabilmekte.”

Ek olarak, kahveye konulan katkı maddeleri ve bileşenlerinin ambalaj etiketinde yer aldığı vurgulanan raporda, şikayetlerin Alo 174 Gıda İhbar hattına yapılması istendi.