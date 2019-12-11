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11.12.2019 - 18:30 | | DHA

Kalabalığı fark edince bakmaya gitti, gözyaşlarına boğuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya giden Yusuf Çelik (41), kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kalabalığı fark ederek kaza yerine giden Fatma Çelik, eşinin ağır yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan Yusuf Çelik, kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kalabalığı fark edince bakmaya gitti, gözyaşlarına boğuldu

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurttan İnegöle seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, oraya doğru yöneldi. Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Fatma Çelik, gözyaşına boğuldu.

Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalabalığı fark edince bakmaya gitti, gözyaşlarına boğuldu


KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarparak altına aldığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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