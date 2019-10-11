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11.10.2019 - 16:04 | | DHA

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!

Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı otomobilini garson olarak çalıştığı, ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park edip, iş yerine gitti.  Ancak otomobil, hareket ederek ırmağa düştü. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu

Ekiplerin otomobilin suya nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada, kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, ırmaktaki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Büyük şaşkınlık yaşayan Sedat Bayrak, "Sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra geldim otomobil buradaydı. Tekrar iş yerine gittim. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak için geldiğim de bir aracın ırmağa düştüğünü duydum. Baktım benim otomobil yok. Nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

Irmağa düşen otomobil, dalgıçların bağladıkları halatlar ve çekici ile sudan çıkartıldı. Otomobilin ırmağa düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

 

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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