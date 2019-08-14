Kalandar Soğuğu filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Sisler içerisindeki Karadeniz’in bir dağ köyünde, küçük ailesiyle yaşayan Mehmet, bir yandan geçimini birkaç hayvanla sağlamaya çalışırken, diğer yandan büyük bir tutkuyla dağlarda maden/altın rezervi aramaktadır. Çabaları artık gitgide umutsuzluğa dönüşürken, aldığı yeni bir haber Mehmet’i Artvin’de gerçekleştirilecek olan boğa güreşlerine sürükler... İnsanın ve doğanın derinliklerine inerek, oradaki esrarlı şiirsel ortaklığı görünür kılmaya çalışan film bazen ıssız doğanın ortasında yalnızlığın, yoksulluğun yakıcı atmosferine dokunuyor bazen de nefis bir pastoral senfoni sunuyor seyirciye... Filmin yönetmenliğin Mustafa Kara üstlenirken sınırlı oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Tuncer Salman, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara, İbrahim Kuvvet, Muzaffer Şen , Hasan Fehmi Hizal ve Ahmet Kayar yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Mustafa Kara

Tuncer Salman

Haydar Şişman

Nuray Yeşilaraz