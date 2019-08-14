Kalandar Soğuğu filminin konusu ve oyuncu kadrosu
2016 Türk yapımı olan Kalandar Soğuğu filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kara oturuyor. Aynı zamanda oyuncu kadrosu içinde yer alan Mustafa Kara'ya filmde hangi oyuncular eşlik ediyor? İşte Kalandar Soğuğu filmi konusu ve film ile ilgili detaylar...
Sisler içerisindeki Karadeniz’in bir dağ köyünde, küçük ailesiyle yaşayan Mehmet, bir yandan geçimini birkaç hayvanla sağlamaya çalışırken, diğer yandan büyük bir tutkuyla dağlarda maden/altın rezervi aramaktadır. Çabaları artık gitgide umutsuzluğa dönüşürken, aldığı yeni bir haber Mehmet’i Artvin’de gerçekleştirilecek olan boğa güreşlerine sürükler... İnsanın ve doğanın derinliklerine inerek, oradaki esrarlı şiirsel ortaklığı görünür kılmaya çalışan film bazen ıssız doğanın ortasında yalnızlığın, yoksulluğun yakıcı atmosferine dokunuyor bazen de nefis bir pastoral senfoni sunuyor seyirciye... Filmin yönetmenliğin Mustafa Kara üstlenirken sınırlı oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Tuncer Salman, Haydar Şişman, Nuray Yeşilaraz, Hanife Kara, İbrahim Kuvvet, Muzaffer Şen , Hasan Fehmi Hizal ve Ahmet Kayar yer alıyor.
OYUNCU KADROSU
Mustafa Kara
Tuncer Salman
Haydar Şişman
Nuray Yeşilaraz