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01.01.2020 - 21:27 | | DHA

Kalbinden bıçaklayıp öldürdüler!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Mert Türküresin (22) tartıştığı Sercan S. (17) ve Serkan S. (18) kardeşlerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kalbinden bıçaklayıp öldürdüler!

Olay, Karesi'ye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen Mert Türküresin, Sercan ve ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine sapladı. Türküresin kanlar içinde yere yığılırken, iki kardeş kaçtı. 

Türküresin'i yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türküresin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaçan Sercan ve ağabeyi Serkan S. ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. 

Boğulmak üzereyken kurtarıldı, sözleri şoke ettiKartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
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