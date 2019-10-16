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16.10.2019 - 10:22 | | İHA

Kaldırımda yürürken evin bahçesine böyle düştü!

Isparta’da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı görüldü.

Kaldırımda yürürken evin bahçesine böyle düştü!

Olay, önceki akşam Isparta kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108. Cadde’deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre aşağıdaki apartman bahçesine düştü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, talihsiz adamın yolda sağa sola sallanarak yürüdüğü ve sonrasında dengesini kaybederek kaldırımın kenarında bulunan evin yaklaşık 3 metre aşağıdaki bahçesine düştüğü görülüyor.

Önceki akşam meydana gelen ve ev sahipleri tarafından dün sabah fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Eryılmaz’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
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