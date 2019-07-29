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29.07.2019 - 18:20| DHA

Kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamadı! Bir anda...

Bilecik'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı.

Kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamadı! Bir anda...

Olay, İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamadı Bir anda...

Aynur Göksu'nun beraberindeki kızları ile torununun yara almadan kurtulduğu olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamadı Bir anda...

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