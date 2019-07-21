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21.07.2019 - 10:45| İHA

Kaldırımda yürüyen genç kızlara silahlı saldırı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı. Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen genç bir kız gözaltına alındı.

Kaldırımda yürüyen genç kızlara silahlı saldırı!

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A.'yı darp etti. Menekşe A.'da olayı sevgilisi Mustafa Ö.'ye anlattı. Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. (19) ve Şeyda O.'ya (24) silahla ateş etti. Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şeyda O’nun ameliyata alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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