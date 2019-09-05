Kalın ve Bolton telefonda Suriye’yi konuştular

Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya’daki son durum konuları gündeme geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları konuşuldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22-25 Eylül’de ABD’nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da görüşmede ele alındı. Görüşmede Türkiye ve ABD müşterek harekât planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı da belirtildi. l