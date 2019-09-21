Kalk Gidelim 78. bölümde neler olacak? Kalk Gidelim yeni bölüm...

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim yeni sezon bölümleri ile ekrana geliyor. Bu akşam 78. bölümü yayınlanacak olan dizide yine sürpriz gelişmeler yaşanacak.

KALK GİDELİM 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem’den önce kız kardeşi Behice’yi Hacı Hüseyin’in talimatıyla Mustafa Ali ve Seyfettin almıştır. Bunu duyan Meryem iyice sinirlenir ve soluğu Hacı Hüseyin’in evinde alır. Meryem kendinden emin olarak gelse de ummadığı bir durumla karşılaşır. Köyde ise Meryem’in öz kardeşinin gelmesi yankılanır. Herkes gerçekten kardeşi mi diye bir kazan kaynatır. Dal Ailesi ise Behice’yle evlerinin arasındaki bağı merak etmektedir. Hacı Hüseyin en nihayetinde evlerini nasıl geri aldığını anlatır.



Diğer yandan Nurcan, Mustafa Ali’nin meyvelerini Meryem’in soğuk hava deposunda bastığını öğrenince evdeki diğer kadınlarla birlikte Mustafa Ali’ye karşı sert bir cephe alır. Seyfettin’in ustaca manevrası sayesinde kadınlar kendi dertlerine yanmaktan Mustafa Ali’ye yüklenmeye fırsat bulamazlar. Seyfettin’in kadınların kucağına bıraktığı dert ise kilo almalarıdır. Evdeki bütün kadınlar kilo vermek için sıkı bir diyete girerler ve durumdan etkilenen elbette en çok erkekler olacaktır. Erkeklerin çözüm yolu ise kadınları bir kez çılgına çevirir.



‘‘Kalk Gidelim’’ 21 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT1’de!

KALK GİDELİM 78. BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM 78. BÖLÜM FRAGMANI - 2