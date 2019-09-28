Kalk Gidelim 79. bölüm fragmanı | DNA sonucu açıklanıyor...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazır. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi bu hafta 79. bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümde neler olacak?

KALK GİDELİM 79. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem DNA sonucunu açıklar ve ortam bir kez daha hareketlenir. Behice, Meryem’i tanımak isterken Meryem de Behice’ye birtakım güzellikler düşünür. Bunu yaparken Badegül’ü de gücendirmek istemez. Fakat asıl gücenen servetinin bölünme riskinden dolayı Ercan’dır. Ercan, Efe’yle kafa kafaya verip bazı planlar yaparak Meryem’in tekrar ilgisini kazanma peşindedir. Bunun için de Meryem bir numaralı kozu olan Nurcan’ı devreye sokmaya çalışır.

Diğer yandan Seyfettin ve Sefer, Şakir’den sebep küser. Akşamki halı saha maçında Mustafa Ali de Sefer’e cephe alınca iki aile arasındaki gerilim gittikçe artar ve durum çocuklara yansır diye düşünürler. Duru, Veli’yi ketum olmakla suçlayıp bebek istemediği için tavır alır ve evi terk eder. Duru’nun Hacı Hüseyin’in evine dönmesini kadınlar normal karşılamaz. Mustafa Ali duymasından korkarlar. Kızını üzüyor diye Veli’ye tekrar gıcık olacağını düşünürler. Duymamasını engellemenin tek yolu olarak erkekleri evden uzaklaştırıp işe güce koşmalarını isterler fakat o sabah ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Kadınlar şimdi bu durumdan sıyrılmak için türlü taklalar atmak zorundadırlar.



KALK GİDELİM 79. BÖLÜM FRAGMANI - 2





KALK GİDELİM 79. BÖLÜM FRAGMANI