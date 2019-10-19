Kalk Gidelim 82. bölümde neler olacak? İşte yeni fragman

TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam 82. bölümü yayınlanacak olan Kalk Gidelim'de neler olacak merak konusu.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem elinde Behice’nin verdiği yüzük ile şok vaziyette kalır ve Behice neden bu yüzük Meryem’in anlatır. Köye Dünya Tarım Fonu’ndan ziyarete geleceklerdir. Kaymakam, Muhtar Coşkun’a bir çiftin karşılayıp köyü tanıtmasını söylemiştir. Örnek çift kim olacaktır? Mustafa Ali ile Nurcan, Sevda ile Seyfettin, Meryem ile Ercan ve Perihan ile Sefer aday olurlar. Dört çift arasında didişme ve tartışma çıkınca iş yarışmaya dökülür ve örnek çifti köyün seçmesini isterler. Ve örnek çift seçimi başlar.

Seyfettin yarışma alevlenmeden Sevda’yı karşısına alır ve gizli bir şey söyler. Doğumda ölen evladının hayrına üniversiteye giden bir şehit çocuğuna burs verir ve bunu Sevda’ya da söyleyip tembihler. Bana bir şey olursa sen devam edeceksin der.

Şakir’in futbol takımından bir futbolcuya Azerbaycan 3. lig takımından bir teklif gelir. Şakir, Azerbaycan yetkililerini karşılamak için tören düzenler.



Bu arada Veli, Ercan’ın çekirdekçi kız olduğunu anladıktan sonra bunu Duru’ya söyler ve ispat eder. Veli Ercan’a ders vermek için elinden geleni ardına koymamaktadır. Her şeyin bir bedeli vardır.

Mustafa Ali ve Nurcan, iki dil biliyoruz Dünya tarım Fornu’ndan gelecekleri için bizim karşılamamız uygun olur deyip kendilerini bir adım önde görürler. Bunun üzerine Seyfettin ve Sevda da İngilizce öğrenmeye çalışır. Sonuçlar belirginleşir, birbirlerine çok yakındırlar.

KALK GİDELİM 82. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KALK GİDELİM 82. BÖLÜM FRAGMANI