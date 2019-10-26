Kalk Gidelim 83. bölümde neler olacak? 83. bölüm fragmanı...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim bu akşam 83. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni bölümden detaylar...

KALK GİDELİM 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hacı ve Hatice Dünya Tarım Fonu’ndan gelen misafirleri gezdirip eve dönerler. Eve döndükten sonra Hacı Hüseyin ve Hatice, Şerif, Seyfettin ve Sevda’yı çekip evlilik mevzusunu konuşurlar. Nurcan ve Mustafa Ali de bu toplantıdan işkillenip kafalarında başka şeyler kurarlar. Üstüne Hacı Hüseyin, Mustafa Ali’yi kenara çekip “oteli satalım, olmayacak oğlum orası” deyince, iyice aile içinde kendi üzerinden bir şey döndüğüne kanaat getirirler.

Seyfettin arayıp uğrayabileceklerini söyleyen kayınbabasıyla karşılaşmamak için Sevda’yı apar topar tatile götürmeye karar verir. Bu süreç çok yıprattı kafanı dağıtmaya ihtiyacın var deyip Sevda’yı da alıp yola çıkar. Kayınpederinden kaçamayan Seyfettin, damat gibi hissedip ezilmeye başlar. Kayınpederi her fırsatta ve her ortamda Seyfettin’e kök söktürür.

Köyün esnafları bir geleneği yaşatarak, Ercan’ın “çekirdekçi kız” olarak köylüleri birbirine düşürmeye çalışmasından dolayı damına pabuç atarlar. Artık kimse Ercan ile konuşmaz, alışverişi keser.

Yıldız, İnsaf’a annesi ve babasının tanışmak için her an gelebileceğini söyler. İnsaf, köyde gelen geçen herkese Yıldız’ın babası diye davranır ve olaylar zincirleme olarak herkesi etkiler.

Hatice Ana ve Sevda’nın annesi olan Aynur Hanım, Şerif’in kirlilerini karıştırırken Şerif’in ölen eşinin fotoğrafını bulurlar. Kimin olduğunu anlamaya çalışırken sürpriz bir isim görür.

KALK GİDELİM 83. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KALK GİDELİM 83. BÖLÜM FRAGMANI