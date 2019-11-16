Kalk Gidelim 86. bölümde neler olacak? İşte yeni fragman...

Mustafa Ali ve Nurcan, Şerif’in bebeği olduğunu duyarlar, Sevda ve Seyfettin bu bebeğin Nurhatçe olup olmadığını söyleyecekler mi merak konusudur.



Dal Ailesindeki sır yavaş yavaş açılırken diğer yandan Meryem’le olan husumet devam eder. Mustafa Ali ve Seyfettin; Meryem’le dükkân önünde kavga ederken gören Hacı Baba bütün olanlara şahit olunca tepki verir. Seyfettin ve Mustafa Ali duruma içerler ve Meryem’in kendilerini kışkırttığını babalarına ispat için plan yaparlar. Bunun için de çareyi tatlıcı dükkanına el koymakta bulurlar. Bunun bir yolunu bulduktan sonra kendilerini Sevda ve Nurcan’a ispatlamakla da yükümlüdürler. Bakalım bunu başarabilecekler mi?

Samim evlilikten kurtulmak için yardım ister, tüm gençler Samim’e yardım etmeye çalışırken komik bir şekilde ortalık birbirine girecektir.

Mustafa Ali ve Nurcan sır peşinde koşarken Seyfettin, dikkatleri dağıtmak için Şerif’i evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmuştur. Meryem ise Şerif’i aramaktadır. Kendi yaşadığı olayların aynısının kardeşi Behice’nin başına gelmesinden çok endişelidir ve bunun önüne geçmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama Meryem’in korkusu gençlerin Samim’e yardım etme planıyla karşılaşınca sürpriz bir durum ortaya çıkacaktır.

KALK GİDELİM 86. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KALK GİDELİM 86. BÖLÜM FRAGMANI