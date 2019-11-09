Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak? 85. bölüm fragmanı

TRT 1'in heyecanlı dizisi Kalk Gidelim yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki, Kalk Gidelim 85. ölümde neler olacak?

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Behice, kitabın arasından düşen fotoğrafın Şerif’e ait olduğunu anlar ve yanına gider. Şerif, dürüst olmayı tercih edip Behice’ye olduğu gibi anlatır olanları. Ama Nurhatçe konusunda tam da dürüst davranamayacaktır.

Dal ve Kütük Ailesi tekrar bir evlilikle sınanır. Seyfettin ve Sevda, Meryem ile dünür olmamak için elinden geleni yapacaktır. Olanlardan arada Sefer de nasibini alacaktır.



Mustafa Ali, Nurcan’a olan aşkı için Ercan’a para verir vermesine ama Ercan bu parayı söylediği gibi kullanacak mıdır acaba? Efe’nin de aklına uyarak yine servet peşinde olacaktır.

Asıl serveti Hatice Ana’nın gözleme ve bazlamalarının lezzetinden yapacaklarının planını yaparlar. Elinin lezzetini keşfeden herkes bu bazlamalardan almak ister ve Ercan, Hatice Ana’ya iş teklifinde bulunur. Bakalım annelerinin ticarete atılma fikrine Seyfettin ve Mustafa Ali nasıl bakacaklardır.



Bu arada Şakir futbolcu sattığı için biraz paralanmıştır. Erkek erkeğe tekne turu ve balık ısmarlamak ister.. Dudu, Duru, Badegül ve Yıldız erkeklerin eğlenmesine itiraz eder. Kızlar da bizi alışveriş yapmak isterler. Gençler tekne turunu koparmak için kızları alışverişe götürürler. Kızlar AVM’de coşarken, erkekler onlar kadar eğlenmeyecektir. Dal Ailesi’nin Samim’i, Şakir’le birlikte Azerbaycan’dan döner. Döndüklerinde Samim’deki değişiklik herkesi şaşkına çevirir. Saçları kesilen Samim’de kimsenin anlayamadığı bir sır vardır. Samim’in başına gelenler teknede konuşulur. Tüm gençler onlara yardım etmeye çalışırken yapılan kurtarma operasyonu Seyfettin, Sevda, Mumu, Nurcan ve Meryem tarafından çok farklı bir şekilde algılanır ve sonra olanlar olur.



‘‘Kalk Gidelim’’ 9 Kasım Cumartesi saat 20.00’de TRT1’de!

KALK GİDELİM 85. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KALK GİDELİM 85. BÖLÜM FRAGMANI