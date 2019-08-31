Kalk Gidelim yeniden başlıyor! 76. bölümde neler olacak?

TRT 1'in geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilen dizisi Kalk Gidelim yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Reytinglerdeki Zirvesini Koruyan ‘‘Kalk Gidelim’’ Tüm Merak Edilenleriyle 31 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de TRT1’de!

KALK GİDELİM 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyfettin, kayınpederinin gelmemesinin keyfini yaşarken, Ebe Ana’nın gelip kapıya dayanmasıyla Sevda ve Şerif şok olur. Dal Ailesi, Şerif’in alıkonulma meselesi üzerine yoğunlaşırken, oğlunu bu şaibeli durumdan kurtarmak için Perihan eve gelir ve Ebe Ana’yı görünce işlerin rengi bir kez daha değişir.



Seyfettin İç Güveysi Şakir’den Kurtulabilecek mi?

Diğer yandan Seyfettin, Şakir’i evden uzaklaştırmak için bir plan yapar ve Sefer ile Şakir’i barıştırmak için türlü yollar denemeye başlar. Mustafa Ali ise kuru meyve işine gelen siparişlerin yoğunluğu üzerine iyice yükselir. Yüklü miktardaki siparişleri karşılamak için köydeki meyve bahçelerinin sahipleriyle anlaşmak ister fakat ondan önce birileri meyveleri toplamaya başlamıştır. Bir yandan meyve bulmaya bir yandan da kendisinden bir adım önde olup işini baltalayan bu kişi kim diye hamleler yapmaya çalışır.



Tüm bunlar olurken Halim ile Badegül, aileden gizli bir takım işler çevirir. Hatice Ana ise bu durumu çok farklı bir meseleye yorumlayacaktır. Halim ile Badegül’ün çocukları olmadığı için tedavi olduklarını düşünür. Oysaki durum Meryem’le ilgilidir.

KALK GİDELİM 76. BÖLÜM FRAGMANI