Kalp damarlarına traş sonrası stent takıldı

İstanbul’da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Sarıbalık, yürürken nefes darlığı, mide ağrısı ve çabuk yorulma şikâyetleri üzerine daha önce iki kez anjiyo oldu. Tüm operasyonlara rağmen sağlığına bir türlü kavuşamayan Sarıbalık’ın açık kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ancak ameliyat, yüksek hayati risk taşıdığı için yapılamadı. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun’a başvuran Sarıbalık’a risk nedeniyle baypas yapılamayacağına karar verilirken, kalp traşlama yöntemi ile kalp damarları açıldı.

Saniyede 200 bin devir

Operasyo ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Bilal Boztosun Sarıbalık’ın kalp damarlarının içi kireçlendiği için stent ya da balonun damarlara yerleştirilemediğini belirterek şunları söyledi: “Rotablatör dediğimiz kalp traşlaması tekniği ile stent yerleştirmeyi başardık. Bu operasyonu her hastanede olmayan ve her hastada kullanılmayan bir cihaz ile gerçekleştirdik. Matkap gibi olan bu cihaz, damar içinde ilerleyerek kireçleri çok küçük gözle görülemeyecek parçalara ayırıyor. Saniyede 200 bin devir dönen bu araç kireci temizledikten sonra işlem yapabilmemizi sağlıyor.”

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Çakal ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Boztosun şöyle devam etti: “Balonun ve stentin ilerleyemediği damarlardaki kireçlenmeyi bu cihaz sayesinde minik parçalar halinde damar içinde yaydıktan sonra gereken işlemleri rahatça yapabiliyoruz. Tıkalı damarlardaki kireçler kırıldıktan sonra damarlara 3 adet stent yerleştirdik. Hastamızı ertesi gün taburcu ettik. Sağlık durumu çok iyi.”