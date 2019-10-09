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09.10.2019 - 15:45 | | DHA

Kalp krizi geçiren başkomiser hayatını kaybetti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası başkomiser Oğuz Kaya (44), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi araca taşındıktan sonra eşi Serpil Kaya ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Kalp krizi geçiren başkomiser hayatını kaybetti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde müdür yardımcısı olan Oğuz Kaya, akşam Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan başkomiser Oğuz Kaya, acil olarak ameliyata alındı. Ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Başkomiser Oğuz Kaya için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni yapıldı. Buradaki törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, eşi Serpil Kaya, 2 çocuğu ve meslektaşları katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, hayatını kaybeden Oğuz Kaya'nın meslek hayatı boyunca özveri ile görevini yaptığını belirterek, “44 yıllık ömrünün 24 yılını, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcamıştır. İki yıldır beraber çalıştığımız Oğuz başkomiserimiz, gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir teşkilat mensubumuzdu. Eskişehir halkının huzur içinde yaşaması için kendisinden ve aile hayatından fedakarlık yapan özverili bir polisti. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekânını cennet eylesin” dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki tören sırasında meslektaşları gözyaşlarını tutamazken, Kaya’nın cenazesi araca taşındıktan sonra Serpil Kaya ve 2 çocuğu Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Başkomiser Oğzu Kaya’nın cenazesi Reşadiye Camii’nde ikindi namazının ardından memleketi Elazığ’a gönderilecek.

 

 

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