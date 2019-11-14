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14.11.2019 - 17:36 | | DHA

Kalp şeklindeki 'pembe göl' için çalışmalar başlıyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki 'pembe göl', turizme kazandırılarak, cazibe merkezi haline getirilecek.

Kalp şeklindeki 'pembe göl' için çalışmalar başlıyor

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ve çevresinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanlığı tarafından inceleme yapılacak.

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Özellikle eylül aylarında pembeye yakın tonlara bürünen gölde, kasım ve aralıkta bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle de aynı renk oluşuyor. Kalp şeklindeki pembe göl, yapılacak araştırma ve inceleme sonrası turizme kazandırılarak, cazibe merkezi haline getirilecek.

Troya, Assos, Alexandria Troas, Apollon Smintheus antik kentlerinin ziyaretçi sayılarını artırabileceği gibi yeni turizm bölgeleri olarak ivme kazanması beklenen Kadırga Koyu, Sivrice, Sokak Ağzı, Babakale, Gürpınar ve Tuzla gibi turizm bölgeleri için de saklı kalmış bir doğal güzellik olan kalp şeklindeki pembe gölün önemli bir rol oynaması bekleniyor.

 

 

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