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19.07.2019 - 07:50| Ferit Zengin - İstanbul

Kalpazanın oğlu babasının yolunda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te bir şahsın piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kalpazanın oğlu babasının yolunda

Sahte paraları piyasaya süren şahsın geçen yıl 1 milyon lira sahte para ile ele geçirilen ve tutuklanan Halil Taştekin’in oğlu Uğur Taştekin olduğu
belirlendi. Uğur Taştekin’in bastığı sahte banknotları yüzde 25 komisyon karşılığında sattığı da tespit edildi.

Babasından öğrendiği tekniklerle sahte para basan Uğur Taştekin’den sahte dolar ve TL alan şahısların, özellikle bankamatikten para çeken emeklileri, turistleri ve işyeri sahiplerini hedef aldığını belirleyen ekipler, çalışmaların ardından operasyon kararı aldı. Fatih’te tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında Uğur Taştekin yakalanırken, adresinde 67 bin 400 Dolar ile 21 bin 500 TL sahte para ele geçirildi. Kalpazanın oğlu da tutuklandı.

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