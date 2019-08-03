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03.08.2019 - 09:17| İHA

Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı!

Adana'da bir eve yapılan baskında kalpli kutu içinde bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlının hapları bulduğunu polise teslim edeceği sırada eve operasyon yapıldığını söylediği öğrenildi.

Kalpli kutudan uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında "Coco" isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verirken polis çekmeceyi açtığında kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap çıktı. Ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. 

Zanlı polise verdiği ifadede kutuyu sokakta bulduğunu, merak edip aldığını, kendisinin de uyuşturucu kullandığını ancak bıraktığını eve getirip kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum" dediği öğrenildi. 

Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. 

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