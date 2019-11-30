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30.11.2019 - 12:46 |

Kamera görüntülerine rağmen ısrarla 'Ben değilim' dedi!

İstanbul Şişli de yolda yürürken arkasından kafasına ve vücuduna silahla ateş eden bir şahıs tarafından öldürülen ve eski bir İran İstihbarat mensubu olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Mesut Mevlevi cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamera görüntülerine rağmen ısrarla 'Ben değilim' dedi!

14 Kasım günü meydana gelen cinayet sonrasında harekete geçen İstanbul polisi, MİT'le yaptığı ortak çalışmada 3 gün önce Abdulvahap K. isimli tetikçi olduğu iddia edilen şahısında arasında bulunduğu 4 şahısı Arnavutköy'de yakalayarak gözaltına almıştı. Tetikçinin yanı sıra aralarında cinayet silahını temin eden ve tetikçinin kaçıp saklanmasına yardım eden 2'si yabancı uyruklu 4 şahıstan aldığı ifade doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, 7 kişiyi daha cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle önceki gün yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kabul etmeyip, kendisine gösterilen kamera görüntülerindeki kişi için "O ben değilim, ben orada değildim" diye kendisi olmadığını ifade eden Abdulvahap K.ya silahı temin eden şahsın da suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine gönderilen 11 şahıs arasında İran istihbaratıyla bağlantılı şahıslarında bulunduğu öğrenilirken, cinayetin bir istihbarat cinayeti olduğu değerlendiriliyor.

Kamera görüntülerine rağmen ısrarla Ben değilim dedi

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