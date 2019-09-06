Kamera kayıtlarını 6-7 farklı polis aldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Dink’in öldürüldüğü yerde bulunan bankanın o dönemki şube müdürü olan Hamza Bülent İlkehan tanık olarak dinlendi. Cinayetin işlediği sırada şubede olmadığını belirten İlkehan, “Olay günü beni bankadan aradılar. Bir müşterimizin bankadan çıktıktan sonra vurulduğunu söylediler. Ben de hemen taksiye atlayıp bankaya gittim. İçeri girdikten sonra farklı şubelerden birçok polis bankanın kamera kayıtlarını istemek için içeri girdi. Bir komiser (Cem Akar) geldi. Kamera kayıtlarını istedi ve odamda oturacağını söyledi. Bana kimliğini göstermişti” dedi.

Komiser odadayken de başka polislerin de gelerek kamera kayıtlarını istediğini belirten İlkehan, “Uzun saçlı, kirli sakallı biri geldi. Hard diskiyle görüntü kayıtlarını aldı. Gelenlerin kim olduklarını komisere sordum. Bana ‘İstihbarat polisidir’ dedi. Kimlik göstermişlerdi. O gün içinde çok sayıda polis geldi. Aynı görüntüyü en az 6-7 sivil polis farklı zamanlarda gelerek aldı. İlk olarak bir saatlik, sonra bir günlük, sonra ise iki günlük kayıtları aldılar” diye konuştu. Komiserle kayıtları izlediğini söyleyen İlkehan, görüntülerde vurulma anının olmadığını, Dink’in geçişinin görüldüğünü, şubeden çıktıktan 5-10 saniye sonra iki kadının çığlık attığı anı Dink’in vurulma anı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

‘Sızdırma olursa?’

Sivil polislerin tutanak imzalamaktan kaçındıklarını söyleyen İlkehan, “Cinayetin gerçekleştiği ilk gün odamda bulunan komiserle görüntüyü verdiğime dair tutanak tuttuk. Komiser bana, görüntülerin basına sızdırılmaması uyarısında bulununca ben, ‘Bu görüntüyü bir sürü polis aldı, ya onlar sızdırırsa’ dedim. Bunun üzerine istihbarattan polislerin de görüntüleri aldığını tutanağa not düştük” dedi. İlkehan, “Daha sonraki zamanlarda da polisler gelerek görüntüleri istediler. Ben de görüntünün uzun süre kalmayacağını söyledim. Kamera görüntüleri 15 günde bir ilk görüntünün üzerine yeniden kayıt yapmaya başlıyor” dedi.