Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!

Yakalanıp gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemeden serbest kalan 56 yaşındaki S.P. isimli kadının bir buçuk ay önce de aynı suçtan yakalanıp mahkemece serbest bırakıldığı ve tespit edilebilen 14 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu öğrenildi.

KAMERADAN TANIDIK İSİM ÇIKTI

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde bir iş yerinde 15 Ekim Salı günü, içinde para, cep telefonu ve kimliklerin bulunduğu bir çanta çalındı. Çantasının çalındığını fark eden kişinin, yaptığı suç duyurusuyla harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını toplayıp incelemeye aldı. Yapılan kamera kaydı incelemesinde, iş yerinden koşarak uzaklaşan bir kadını gören ekipler, görüntünün yakın görünümünde kadının benzer suçlardan daha önce yakalayıp gözaltına aldıkları S.P. isimli sabıkalı bir hırsız olduğunu tespit etti.

BİR AY ÖNCE YAKALANIP SERBEST KALDI

Daha önce hırsızlık suçlarından yakalanıp 14 kez gözaltına alınıp serbest kalan ve son hırsızlık olayından bir buçuk ay önce 16 Eylül 2019 tarihinde yine hırsızlık suçundan yakalanıp çıkarıldığı mahkemece “Adli kontrol" kararıyla serbest bırakılan S.P., adresine yapılan baskınla bir gün sonra bir kez daha yakalanarak gözaltına alındı.

15.İNCİ KEZ SERBEST

Emniyete götürülerek ifadesi alınan 56 yaşındaki kadın hakkında yine hırsızlıktan işlem yapıldı. 15. kez hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.P. savcılık tarafından bir kez daha serbest bırakıldı.