Kameradaki çete eşkiyalığı...

İstanbul'da silah kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına, baskından haraç ve yağmaya kadar bir çok suç olayını gerçekleştirip, musallat oldukları iş adamlarına kestikleri haraç ve yaptıkları işkencelerle kamuoyunca bilinen, başını cezaevinde bulunan Ümit Saral isimli sabıkalının çektiği Sarallar çetesinin 7 mensubu daha yakalanıp gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve polis yelekleriyle birlikte, yakalanıp gözaltına alınan çete mensuplarının, alacaklı olan bir iş adamını borçlu çıkarıp 500 bin dolar haraç istediği, 60 bin lira borcu olan başka bir iş adamının borcunu ise 8 kat artırıp 500 bin lira olarak tahsil etmeye çalıştığı alamayınca da iş adamını dövdüğü tespit edildi.

16 MAĞDUR İŞ ADAMI

Geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı operasyonda, ceza evinde bulunan suç çetesi elebaşı Ümit Saral'ın isteği üzerine, koluna yaptığı alçıyla cezaevine cep telefonu soktuğu belirlenen İstanbul Barosu Avukatlarından Tolgahan Çeken ile birlikte 21 çete mensubunu yakalayıp gözaltına aldı.

Teknik incelemeler sonrasında, cezaevine soktuğu cep telefonununa kendi hattını takarak yaptığı denemeyle kendini ele verdiği öğrenilen Avukat Tolgahan Çeken'in, birlikte gözaltına alındığı 20 çete mensubunu çete elebaşının talimatları doğrultusunda suç olaylarına azmettirdiği belirlendi. Sevk edildiği mahkemece 20 çete mensubuyla birlikte tutuklanıp cezaevine konan Avukat Çeken'in azmettirmesiyle, çetenin 16 iş adamını tehdit, şantaj ve darpla haraca ve zorla tahsilata bağlayarak mağdur ettiğini belirleyen polis, bu mağdur iş adamalarından ikisinin mağduriyetini ve uğradığı saldırıyı kamera görüntüleriyle tespit edip ortaya koydu.

BORCU 8 KATA ÇIKARIP DÖVDÜLER

Güvenlik kamerası görüntülerine göre çete, akaryakıt istasyonu hissedarı olan ve borcu nedeniyle borçlusuna çek yazan Hamit K. isimli iş adamının iş yerini bastı. Büyük bir bölümünü ödeyip 60 bin liralık kısmını ödeyemediği borçlusunun yönlendirmesiyle Hamit K.nın akaryakıt istasyonunda bulunan ofisini 26 Ocak 2019 günü silahlarla basan çeten mensupları, 60 bin liralık borca karşılık Hamit K.dan 500 bin lira istedi. Borcu 8 kat artıran çete mensuplarının isteğine olumsuz yanıt veren iş adamı çete mensupları tarafından tehditler savrularak dövüldü.

'SANA CEZA KESTİK 500 BİN DOLAR ÖDEYECEKSİN'

İş yeri basılan ve 25 yaşındaki bir çete mensubu tarafından tokatlanan 60 yaşındaki iş adamının dövülme anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansırken, çetenin bir başka eşkiyalığı ise 24 Nisan'da Çekmeköy'deki bir tekstil firmasının kameralarınca kayıt altına alındı. Polis soruşturmasına göre, Çekmeköy’de tekstil ticareti yapan Yusuf A. isimli iş adamı ayrıldığı ortağı Adnan Ö. ile alacak-verecek sebebiyle husumet yaşadı. Yusuf A.ya borcu olan Adnan Ö., çeteye giderek kendisine yardım etmelerini istedi. Bunun üzerine devreye giren çete mensupları, Yusuf A.’nın iş yerinin önüne gidip kendisini telefonla arayarak “Seninle görüşmemiz gerek. Sana ceza kestik 500 bin dolar ödeyeceksin. Hemen iş yerine gel” dediği, telefonunu kapatan Yusuf A.nın ise telefonunda bulunan uydu sistemi destekli kamera programı sayesinde incelediği iş yeri güvenlik kameralarından iş yerinin önünde 7-8 kişinin beklediğini görmesi üzerine iş yerine gitmeyip polisi aradığı öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Çetenin isteğine olumlu cevap vermeyen iş adamı Yusuf A.nın iş yerine gitmemesi üzerine kendisini tekrar arayan çete mensuplarının telefonda bu kez kendisine “Eşine, çocuklarına ve sana zarar veririz” diyerek tehditler savurduğu, tehditler sebebiyle iş yerine bir süre uğramayan Yusuf A.'nın savclığı da gidip çeteden şikayetçi olduğu öğrenilirken, çetenin iş adamı Yusuf A.'yı telefonla tehdidi ve iş yerinin önüne gidip bekleme anları kamera görüntüleri ve teknik takiplerle kayıt altına alınıp soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.